Игрок Astralis по League of Legends пожелал сокоманднику заболеть раком

Пользователь «Твиттера» с ником EragonUK сделал пост, в котором рассказал, что игрок команды Astralis Хампус Promisq Абрахансон позволил себе оскорбительные высказывания во время матча в League of Legends. Ребята попались вместе во время рейтинговой партии и, судя по скриншотам сообщений, конфликт начался из-за бана не тех чемпионов.
Promisq начал блокировать героев, которых хотел взять EragonUK. А чуть позже Хампус написал союзнику в личные сообщения, где пожелал парню заболеть раком. Система цензуры League of Legends автоматически скрыла оскорбительное выражение звёздочками.
Информация об инциденте получила огласку на Reddit, и через некоторое время на произошедшее отреагировали представители Astralis:
«Нам известно о ситуации с Хампусом в отношении его недавнего недостойного поведения и нецензурных высказываний. Мы очень серьёзно относимся к подобным ситуациям. Astralis не приемлет такого поведения — оно не соответствует ценностям и культуре компании».
Promisq представляет организацию с ноября 2020 года и занимает в команде позицию саппорта.
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