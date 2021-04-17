Игрок Astralis по League of Legends пожелал сокоманднику заболеть раком

Пользователь «Твиттера» с ником EragonUK сделал пост, в котором рассказал, что игрок команды Astralis Хампус Promisq Абрахансон позволил себе оскорбительные высказывания во время матча в League of Legends. Ребята попались вместе во время рейтинговой партии и, судя по скриншотам сообщений, конфликт начался из-за бана не тех чемпионов.



Promisq начал блокировать героев, которых хотел взять EragonUK. А чуть позже Хампус написал союзнику в личные сообщения, где пожелал парню заболеть раком. Система цензуры League of Legends автоматически скрыла оскорбительное выражение звёздочками.

Информация об инциденте получила огласку на Reddit, и через некоторое время на произошедшее отреагировали представители Astralis:



«Нам известно о ситуации с Хампусом в отношении его недавнего недостойного поведения и нецензурных высказываний. Мы очень серьёзно относимся к подобным ситуациям. Astralis не приемлет такого поведения — оно не соответствует ценностям и культуре компании».



Promisq представляет организацию с ноября 2020 года и занимает в команде позицию саппорта.