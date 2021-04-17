Цены на игры Bethesda для Nintendo Switch в России выросли на тысячу рублей

Стоимость некоторых игр компании Bethesda Softworks в российском eShop возросла на тысячу рублей. Теперь The Elder Scrolls V: Skyrim, DOOM: Eternal и Wolfenstein 2: The New Colossus обойдутся игрокам в 5399 рублей вместо 4399 рублей.
Ранее Nintendo увеличила цены в нашем регионе на свои эксклюзивы вроде Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser's Fury и Mario Kart 8. В настоящий момент за эти и другие проекты придётся отдать 5399 рублей вместо 4499 рублей.
Хит Nintendo – The Legend of Zelda: Breath of the Wild и файтинг Super Smash Bros. Ultimate – подорожали до 6299 рублей. По заверениям представителей российского отделения «Большой N», ценовая политика в отношении физических копий игр в нашей стране не изменится.
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