Изобретатель собрал устройство для реалистичной отдачи при игре за снайпера

Техноблогер с ником Teenenggr опубликовал на своём YouTube-канале ролик, в котором показал девайс, призванный дать игроку реалистичную отдачу при выстреле из снайперской винтовки. Для достижения цели парню понадобились моторчик, поршень, изолента и немного проводов.



Умелец подсоединил мотор с поршнем к краю стола и при помощи проводов подключил конструкцию к мышке. При нажатии на кнопку выстрела из устройства выскакивает металлический стержень и отталкивает назад мышку геймера.

Видео опубликовано на YouTube-канале Teenenggr.

Полученная мощность отдачи показалась изобретателю недостаточной. Поэтому блогер улучшил девайс, сделав металлический стержень длиннее. После апгрейда, когда персонаж завершил команду выстрелить, игровой девайс инженера буквально вылетел из ладони.

Главное, чтобы во время игры стержнем не задело самого энтузиаста.