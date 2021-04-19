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Появилась возможная рекомендованная цена GeForce RTX 3080 Ti

Появилась возможная рекомендованная цена GeForce RTX 3080 Ti
Киберспорт 0
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17 апреля в Сети появилась фотография отправки партии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti из Китая в США. А на следующий день в интернете заговорили о вероятной рекомендованной цене на новую серию графических ускорителей.

Если верить просочившимся данным, то стоимость RTX 3080 Ti составит $ 999. На данный момент склады с картами пустуют. Старт продаж пока что неизвестен, но желающим приобрести карту по минимальной цене стоит быть готовым к соперничеству с майнерами и перекупщиками.

Фото: tomsguide.com

По мощности RTX 3080 Ti будет слабее, чем RTX 3090. NVIDIA снизила изначальное количество ядер CUDA 3080 Ti с 10496 до 10240, а объём памяти GDDR6X уменьшился с 20 Гб до 12 Гб.

NVIDIA до сих пор не может производить достаточное количество видеокарт, чтобы удовлетворить спрос. По прогнозам экспертов, дефицит чипов может продлиться до 2023 года.

Дефицит видеокарт может продлиться до 2023 года
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