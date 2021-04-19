До 22 апреля в PS Store можно бесплатно забрать 9 игр без подписки PS Plus

В рамках программы Play at Home Sony бесплатно раздаёт 9 игр в PS Store. Впервые компания запустила эту инициативу в 2020-м, чтобы у людей было больше причин не выходить из дома во время пандемии. Тогда игроки получили Journey и сборник Uncharted. Со 2 марта по 1 апреля 2021 года владельцы PlayStation могли забрать ремейк игры Ratchet & Clank 2016 года.
На данный момент до 22 апреля геймеры могут добавить в свою коллекцию 9 инди-проектов:
Abzu – красочное приключение про исследование подводного мира.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Enter The Gungeon – драйвовый Roguelike про зачистку подземелий.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Rez Infinite — музыкальная игра с элементами шутера про стилизованный мир компьютерной сети будущего. Игра доступна как для обычной консоли, так и для шлемов виртуальной реальности.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Subnautica – расслабляющая игра про дайвинг с изучением красот океана.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
The Witness – персонаж игрока оказывается на необитаемом острове. Чтобы выбраться за пределы этого острова, придётся решить все головоломки.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Astro Bot Rescue Mission – платформер про Астро Бота эксклюзивно для PS VR.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Moss – помогите мышке Квилл пройти приключение, полное опасностей. Только на VR.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Thumper – классическая ритм-игра, где важна скорость реакции.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Paper Beast – исследуйте мир, полный странных существ, которые выглядят словно оригами. Ещё одна игра эксклюзивно для VR.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Но и это ещё не всё. До 14 мая в PS Store также можно забрать Horizon: Zero Dawn со всеми DLC.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
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