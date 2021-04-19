The Witcher 3 со всеми дополнениями отдают в PS Store с рекордной скидкой

В PlayStation Store продолжается весенняя распродажа. В рамках акции игра «Ведьмак 3: Дикая охота. Издание Игра года» получила рекордную скидку в 80%. До 29 апреля тайтл можно приобрести за 519 рублей вместо 2599 рублей.
В «Издание Игра года» входят два больших сюжетных DLC под названиями «Каменные сердца» и «Кровь и вино», а также 14 дополнений, добавляющих новые косметические предметы.
По сюжету «Каменных сердец» Геральт помогает разбойнику Ольгерду фон Эвереку избавиться от проклятья бессмертия. А «Кровь и вино» отправит охотника на чудовищ в королевство Туссент, где ведьмаку придётся бороться с вампирами и участвовать в дворцовых интригах.
Вдобавок разработчики из CD Projekt RED объявили, что все владельцы «Ведьмак 3» на PS4 в скором времени бесплатно получат улучшенную версию игры для PS5.
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