Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

The Witcher 3 со всеми дополнениями отдают в PS Store с рекордной скидкой

The Witcher 3 со всеми дополнениями отдают в PS Store с рекордной скидкой
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

В PlayStation Store продолжается весенняя распродажа. В рамках акции игра «Ведьмак 3: Дикая охота. Издание Игра года» получила рекордную скидку в 80%. До 29 апреля тайтл можно приобрести за 519 рублей вместо 2599 рублей.

В «Издание Игра года» входят два больших сюжетных DLC под названиями «Каменные сердца» и «Кровь и вино», а также 14 дополнений, добавляющих новые косметические предметы.

По сюжету «Каменных сердец» Геральт помогает разбойнику Ольгерду фон Эвереку избавиться от проклятья бессмертия. А «Кровь и вино» отправит охотника на чудовищ в королевство Туссент, где ведьмаку придётся бороться с вампирами и участвовать в дворцовых интригах.

Вдобавок разработчики из CD Projekt RED объявили, что все владельцы «Ведьмак 3» на PS4 в скором времени бесплатно получат улучшенную версию игры для PS5.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021