Игроки в CS:GO жалуются, что античит-система VAC перестала нормально работать

Пользователь Reddit с ником r0hnjambo поделился на форуме мыслями о том, что система VAC-банов стала работать значительно хуже. Парень уже несколько месяцев ведёт статистику всех своих матчей и заметил возросшее количество безнаказанных читеров.
«VAC перестал работать? Я загружаю реплей каждого своего матча, где мне попадаются откровенные читаки, на сторонний сайт, чтобы проверить, когда им выдадут бан. Но за последние 3 месяца (февраль/март/апрель) блокировку получил только один нечестный игрок. Хотя в декабре и январе было 13 забаненных читеров. И да, я реально играл во все эти месяцы и попадался с откровенными аимщиками и вхшниками, но у меня ощущение, что их больше не банят».
В комментариях многие согласились с r0hnjambo:
«С системой VAC-бана точно что-то не так. За последнее время я начал видеть больше читеров, чем когда-либо и они не получают блокировок. Играть на ранге Global Elite стало просто невозможно».
Компания Valve пока что никак не комментировала ситуацию.
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