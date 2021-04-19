Игроки в CS:GO жалуются, что античит-система VAC перестала нормально работать

Пользователь Reddit с ником r0hnjambo поделился на форуме мыслями о том, что система VAC-банов стала работать значительно хуже. Парень уже несколько месяцев ведёт статистику всех своих матчей и заметил возросшее количество безнаказанных читеров.



«VAC перестал работать? Я загружаю реплей каждого своего матча, где мне попадаются откровенные читаки, на сторонний сайт, чтобы проверить, когда им выдадут бан. Но за последние 3 месяца (февраль/март/апрель) блокировку получил только один нечестный игрок. Хотя в декабре и январе было 13 забаненных читеров. И да, я реально играл во все эти месяцы и попадался с откровенными аимщиками и вхшниками, но у меня ощущение, что их больше не банят».



В комментариях многие согласились с r0hnjambo:



«С системой VAC-бана точно что-то не так. За последнее время я начал видеть больше читеров, чем когда-либо и они не получают блокировок. Играть на ранге Global Elite стало просто невозможно».



Компания Valve пока что никак не комментировала ситуацию.