Люди перепутали киберспортивную организацию ESL с футбольной европейской Суперлигой

Поклонники футбола начали путать киберспортивную компанию ESL с новым европейским турниром, Суперлигой. Всё дело в одинаковых аббревиатурах. Официально Суперлига называется European Super League, сокращённо ESL. Люди стали натыкаться на аккаунты киберспортивной организации в социальных сетях, просто вбивая эти три буквы.
Компания ESL опубликовала обращение к нежданным гостям: «Дорогие бумеры, мы — не европейская Суперлига. С уважением, ваша команда ESL».
«Бумерами» принято называть людей старшего поколения. Впервые термин появился при разработке теории поколений. В интернете слово «Бумер» превратилось в мем, обозначающий человека с устаревшими взглядами.
Европейская Суперлига была основана 12 лучшими футбольными клубами в качестве альтернативы Лиге чемпионов и Лиге Европы. Решение о создании нового турнира было принято из-за возникновения конфликта между организаторами Лиги чемпионов и топ-клубами. Представители обеих сторон не сошлись в выборе пути развития спортивной дисциплины.
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