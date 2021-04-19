Инсайдер рассказал, что главными врагами в Battlefield 6 могут стать «злые русские»
Пользователь «Твиттера» с ником _Tom_Henderson_ опубликовал пост, в котором предположил, каким будет сюжет в грядущей Battlefield 6. По мнению инсайдера, разработчики покажут новый конфликт между США и Россией.
«В центре истории – противостояние США и России. Игрок возьмёт на себя роли разных оперативников из числа побеждённых стран. То есть другие государства тоже будут играбельны. Предполагаю, что всё закрутится вокруг острова, который захватила Россия ради ценных ресурсов. А войска США попытаются отбить или захватить территорию обратно».
Если слова _Tom_Henderson_ окажутся правдой, то у новой Battlefield могут быть те же проблемы с распространением на территории России, что и у Call of Duty Modern Warfare 2019.
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