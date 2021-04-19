Пугающе и притягательно. Россиянка предстала в образе Милины из Mortal Kombat

Российская косплеерша Екатерина Осипова, более известная в косплей-тусовке как Aris, показала фотосеты в образе Милины из Mortal Kombat. Фанаты игровой вселенной остались в восторге.
По словам автора, этот костюм не появлялся ни в одной номерной части серии и сделан на основе разных концептов. Пользователи пишут в социальных сетях:
— «Милина здорового человека».
— «Такой Милине нужно сражаться только с девушками, мужчинам это противопоказано, так как, возможно, внимание будет не на холодном оружии».
— «Можно такую Милину в фильм? У меня от толерастии жжение ниже спины начинается».
Фото: vk.com/aris_craft
Фото: vk.com/aris_craft
Фото: vk.com/aris_craft
Фото: vk.com/aris_craft
Фото: vk.com/aris_craft
Милина является клоном Китаны, созданном колдуном Шан Цунгом для императора Внешнего Мира Шао Кана. Во время создания Милины Шан Цунг использовал кровь Китаны и кровь таркатанов — расы свирепых мутантов, живущих в пустошах Внешнего Мира. Эксперимент колдуна не совсем удался — в результате ошибки лицо Милины оказалось изуродованным огромной пастью, усеянной острыми зубами. Из-за этого ей приходится прятать свой недостаток под маской.
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