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Олимпийская чемпионка Светлана Журова видит в киберспорте угрозу для спорта

Олимпийская чемпионка Светлана Журова видит в киберспорте угрозу для спорта
Киберспорт 0
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Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова заявила, что киберспорт представляет опасность для международных соревнований, в том числе Олимпийских игр. Об этом она рассказала в пресс-центре «Национальной службы новостей».

По мнению спортсменки, ведущую роль в создании проблемы играют букмекеры:

«Букмекерам всё равно, соревнуются где-то живые спортсмены или участники, которые играют в игры. Ставки будут те же. Как бы мы тут не получили такую ситуацию, когда не будет иметь значения — есть люди или нет. Как говорят сами букмекеры, в киберспорте можно играть круглые сутки, в то время как в офлайн-соревнованиях много дополнительных входящих — условия, отмены. А тут — посадил людей, они круглые сутки играют, а ставки идут. Это большая угроза».

А президент Федерации лёгкой атлетики Москвы, ранее занимавший должность вице-президента ВФЛА, Олег Курбатов подчеркнул, что киберспорт может начать сильно конкурировать с международными состязаниями в плане бюджета.

По этой причине президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал осторожнее выделять деньги на виртуальные соревнования, ведь они уже готовы забирать средства у классических мероприятий.

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