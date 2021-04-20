Олимпийская чемпионка Светлана Журова видит в киберспорте угрозу для спорта

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова заявила, что киберспорт представляет опасность для международных соревнований, в том числе Олимпийских игр. Об этом она рассказала в пресс-центре «Национальной службы новостей».



По мнению спортсменки, ведущую роль в создании проблемы играют букмекеры:



«Букмекерам всё равно, соревнуются где-то живые спортсмены или участники, которые играют в игры. Ставки будут те же. Как бы мы тут не получили такую ситуацию, когда не будет иметь значения — есть люди или нет. Как говорят сами букмекеры, в киберспорте можно играть круглые сутки, в то время как в офлайн-соревнованиях много дополнительных входящих — условия, отмены. А тут — посадил людей, они круглые сутки играют, а ставки идут. Это большая угроза».



А президент Федерации лёгкой атлетики Москвы, ранее занимавший должность вице-президента ВФЛА, Олег Курбатов подчеркнул, что киберспорт может начать сильно конкурировать с международными состязаниями в плане бюджета.

По этой причине президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал осторожнее выделять деньги на виртуальные соревнования, ведь они уже готовы забирать средства у классических мероприятий.