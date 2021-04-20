Олимпийская чемпионка Светлана Журова видит в киберспорте угрозу для спорта

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова заявила, что киберспорт представляет опасность для международных соревнований, в том числе Олимпийских игр. Об этом она рассказала в пресс-центре «Национальной службы новостей».
По мнению спортсменки, ведущую роль в создании проблемы играют букмекеры:
«Букмекерам всё равно, соревнуются где-то живые спортсмены или участники, которые играют в игры. Ставки будут те же. Как бы мы тут не получили такую ситуацию, когда не будет иметь значения — есть люди или нет. Как говорят сами букмекеры, в киберспорте можно играть круглые сутки, в то время как в офлайн-соревнованиях много дополнительных входящих — условия, отмены. А тут — посадил людей, они круглые сутки играют, а ставки идут. Это большая угроза».
А президент Федерации лёгкой атлетики Москвы, ранее занимавший должность вице-президента ВФЛА, Олег Курбатов подчеркнул, что киберспорт может начать сильно конкурировать с международными состязаниями в плане бюджета.
По этой причине президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал осторожнее выделять деньги на виртуальные соревнования, ведь они уже готовы забирать средства у классических мероприятий.
- 20 апреля 2021
-
12:03
-
11:08
- 19 апреля 2021
-
22:58
-
22:21
-
21:34
-
20:59
-
20:54
-
18:52
-
18:34
-
18:16
-
14:17
-
13:28
-
13:01
-
12:17
- 18 апреля 2021
-
17:43
-
14:30
- 17 апреля 2021
-
23:24
-
22:17
-
20:02
-
17:42
-
17:16
-
17:11
-
16:33
-
15:06
-
12:29
-
12:17
-
11:36
-
10:59
- 16 апреля 2021
-
19:52
-
19:46
-
17:03
-
16:04
-
15:29
-
15:13
-
15:06