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Сценарист фильма Mortal Kombat: мечтаю добавить Китану и Синдел в историю будущих фильмов

Сценарист фильма Mortal Kombat: мечтаю добавить Китану и Синдел в историю будущих фильмов
Киберспорт / Другие игры 0
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Сценарист новой экранизации Mortal Kombat Грег Руссо в интервью порталу CBR рассказал, что писал историю первого фильма как часть будущей трилогии. Работа над сюжетом заняла у Руссо пять лет. Главной задачей сценариста было угодить как новой аудитории, не знакомой со вселенной файтинга, так и давним фанатам.

Вдобавок требовалось сделать историю не только насыщенной красивым экшеном, но и оставить задел на потенциальные продолжения, если фильм соберёт хорошую кассу.

«При написании сценария я задумал историю как трилогию, даже не сказав об этом коллегам. Будучи сценаристом, вы никогда не захотите загнать себя в угол или сдерживать творческий порыв. Поэтому, работая над историей первого фильма, в душе я планировал ещё два».

Также Грег Руссо признался в большой любви к миру «Смертельной битвы»:

«Я бы очень хотел вернуться к работе и глубже изучить вселенную. В продолжении я бы затронул такую локацию, как «Королевство Эдения», где находятся мои любимые персонажи — Китана и Синдел. Мечтаю добавить их в историю будущих фильмов и дать достаточно экранного времени».

Продюсер картины Тодд Гарнер уже выразил надежду на полноценный старт киновселенной Mortal Kombat, включающий спин-оффы про разных персонажей.

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