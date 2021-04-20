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Помимо видеокарт, скоро подорожает и оперативная память

Помимо видеокарт, скоро подорожает и оперативная память
Киберспорт 0

Специалисты из TrendForce заявили, что цены на оперативную память вскоре сильно вырастут. По их прогнозам, стоимость ОЗУ поднимется на 25%, хотя ранее предполагался рост только на 20%. Пострадает как пользовательская оперативка DDR4, так и серверный тип памяти DDR3.

Цены на оперативную память для ПК и ноутбуков могут подскочить вверх на 23-28% уже во втором квартале 2021 года. Точные цифры будут зависеть от типа памяти и производителя плат.

Такой рост обусловлен пандемией и переходом людей на удалённый режим работы. Из-за того, что большинство вынуждены работать из дома, резко возрос спрос на ноутбуки. Производители не успевают изготавливать достаточно товаров, чтобы удовлетворить потребности всех желающих.

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