Появилась информация о новом рейде World of Warcraft — игроки могут сразиться с Сильваной

Датамайнеры нашли в файлах игры подробности о новом рейде под названием «Святилище Господства». Согласно слухам, последним боссом подземелья будет Сильвана Ветрокрылая.
Банши встретит рейдеров на вершине башни Торгаст, откуда лидер Отрёкшихся попытается сбежать, пустившись в полёт. Игрокам придётся устроить погоню за Сильваной и Тюремщиком вплоть до прибытия в Орибос, где воинов ждёт финал столкновения.
Осторожно, дальше идут спойлеры возможного рейда:
Первая стадия — «Цикл ненависти». Игроки бьются с Сильваной на вершине Торгаста, пока Тюремщик ещё не вступил в сражение.
Переходная стадия — «Памятник нашим страданиям». Когда Сильвана потеряет 20% здоровья, то она применит «Цепи господства», сковав всех игроков. Затем в ход пойдёт «Разрыв», который уничтожит башню.
Вторая Стадия — «Королева Банши». Сильвана принимает «Облик банши» и поднимается в небо, чтобы защитить Тюремщика, атакованного игроками. Рейдерам будут помогать Тралл и Джайна, кастующие «Зов земли» и «Поток льда», но союзников придётся тщательно защищать.
Третья стадия — «Ничто не сможет остановить грядущее». Сильвана сражается с героями в Орибосе, исполняя зловещий план Тюремщика.
Патч 9.1 будет доступен на тестовом сервере игры уже совсем скоро.
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