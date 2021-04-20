The Witcher 3 запустили на GeForce RTX 3090 с 50 модами и улучшенным освещением

Блогер с ником Digital Dreams опубликовал на своём YouTube-канале ролик, в котором показал, как The Witcher 3 выглядит на мощнейшей видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090. Перед запуском ютубер установил на игру 50 графических модов, а также прокачал освещение.



За счёт нового освещения картинка стала ярче и сочнее, а текстуры более высокого разрешения сделали отдельные объекты более красивыми и чёткими. Например, заметно улучшилось визуальное качество воды, растительности и различных визуальных эффектов.

Видео опубликовано на YouTube-канале Digital Dreams.

Без экшена просадок кадров в ролике не наблюдается, а сцены боя блогер не демонстрировал. Все моды были взяты из сборки Apex Realistic Reshade, а за свет отвечал WO Lighting Everywhere.



Digital Dreams проводил тест на компьютере с видеокартой TUF Gaming GeForce RTX 3090, процессором AMD Ryzen 9 3900X и 32 Гб оперативной памяти.