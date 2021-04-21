Take-Two намекает? Местом действия GTA 6 может стать Майами

Фанаты заметили, что Take-Two, владеющая Rockstar, обновила один из своих сайтов RockstarCartel.com. Теперь при переходе по этому адресу пользователей перенаправляет на официальный сайт разработчиков GTA.
Изначально этот домен создавался для GTA: Вайс-Сити, поэтому некоторые поклонники предположили, что таким образом компания намекает на место действия следующей части игры.
Фанат серии, который первым наткнулся на данное изменение, написал в «Твиттере»:
«Я проверял домены Take Two и обнаружил, что один из них обновили. Из этого можно сделать предположение – местом действия следующей GTA будет Майами».
На данный момент никакой официальной информации о разработке GTA 6 нет. Ни Rockstar, ни Take-Two никак не комментируют фанатские теории и возможные утечки.
Ранее глава издательства Take-Two Штраусс Зельник упомянул в финансовом отчёте, что новые крупные проекты Rockstar ещё нескоро прибудут на некст-ген консоли.
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