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Киберпанк уже наступил. Doom запустили на голографическом дисплее

Киберпанк уже наступил. Doom запустили на голографическом дисплее
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователь «Твиттера» с ником jankais3r опубликовал пост, в котором показал, как Doom работает на голографическом дисплее Looking Glass. Устройство предлагает пользователю технологию 3D-изображения без использования специальных очков.

Блогеру удалось вывести на дисплей оригинальный Doom. Теперь, чтобы посмотреть персонажем за угол, не придётся пользоваться камерой, прикреплённой к модельке героя. Картинку на экране можно рассмотреть под любым углом, поворачивая дисплей вокруг своей оси или просто наклоняя голову в нужном направлении. Пользователь написал на своей страничке:

«Посмотрите, как Doom выглядит на голографическом дисплее. Да, вы буквально можете оглядываться по сторонам».

К сожалению, jankais3r не рассказал о технических подробностях запуска игры.

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