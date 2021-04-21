Трейлер Mortal Kombat пересняли при помощи кукол

Американский канал Adult Swim переснял трейлер новой экранизации Mortal Kombat, используя кукол и Stop-motion анимацию. В ролике плюшевые версии бойцов сражаются друг с другом, не зная жалости. Авторы даже показали несколько фаталити.



Например, Соня Блэйд столкнулась в битве с Принцем Горо, добив его воздушным поцелуем. Создатели назвали такую силу любви Felt – Ality. Саб-Зиро тоже победил Горо, заморозив четырёхрукого и разбив воина на мелкие кусочки.



Авторы видео, вероятно, не любят Горо, потому что Скорпион стал следующим, кто убил этого монстра с особой жестокостью. Игрушечный Скорп бросил в чудовище свой гарпун, оторвав Горо голову. Кровь в «плюшевой версии» заменили красными нитками, а внутренности – пухом.

Данный ролик – часть промо-кампании нового фильма. В США лента выходит только 23 апреля, а в России экранизация «Смертельной битвы» стала самым успешным релизом для кинотеатров с начала пандемии. За первые выходные лента собрала более 475 млн рублей.