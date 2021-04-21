В Steam стартовала новая распродажа. Собрали самые выгодные предложения

В магазине Steam началась очередная распродажа с большими скидками. По привлекательной цене можно приобрести множество проектов. Акция закончится 26 апреля.



Самые интересные предложения в цифровом магазине:

Frostpunk – 203 рубля (без скидки 599 рублей)

Стратегия, в которой игроку придётся взять на себя роль градоначальника и не дать своему поселению погибнуть в снежном апокалипсисе. По сюжету на мир обрушился новый ледниковый период и люди отправились основывать новые города вокруг огромных печей-генераторов.



Мэру последнего оплота человечества предстоит принимать тяжёлые моральные решения, заниматься менеджментом ресурсов и следить за здоровьем граждан. Порой игрок будет вынужден выбирать между справедливостью и выживанием, а также подавлять перевороты.

Видео опубликовано на YouTube-канале 11 bit studios.

Desperados 3 – 1249 рублей (без скидки 2499 рублей)

Пошаговая тактическая игра в сеттинге Дикого Запада. Игрок берёт управление группой авантюристов, которые путешествуют по разным городам. Каждый из них ищет что-то своё: от славы и денег до искупления. В основе геймплея лежит стратегия и стелс – далеко не всегда стоит идти напролом, иначе рискуете умереть от шальной пули.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Call of the Sea – 348 рублей (без скидки 435)

Главная героиня Нора отправляется на необитаемый остров в земли Полинезии, чтобы отыскать мужа, пропавшего в археологической экспедиции.



Игрок будет решать интересные и сложные головоломки, исследовать заброшенные храмы и гробницы и узнает историю пропавших искателей приключений.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Tropico 6 – 719 рублей (без скидки 1799 рублей)

Экономическая стратегия, где игрок становится диктатором на собственном острове. Игрок может построить настоящую тропическую империю и привести свой народ к процветанию. Добиться этого можно либо силой оружия, либо правильной экономической и социальной политикой.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameTrailers.

This War of Mine – 104 рубля (без скидки 419 рублей)

Задача игрока – продержатся до прибытия миротворцев. А умереть протагонисты могут не только от вражеского орудия, но и от депрессии или голода. По мере прохождения персонажам придётся сталкиваться с тяжёлым моральным выбором, выбирая между большим и меньшим злом.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.

С остальными предложениями можно ознакомиться в магазине Steam.