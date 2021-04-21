Последний патч в Valheim исправил баг с мотыгой, и геймеры недовольны

Новое обновление для Valheim исправило работу мотыги, из-за чего игроки потеряли возможность быстро фармить камни и строить собственные острова. До патча поднять слой земли с помощью мотыги стоило четыре камня, а теперь изменение ландшафта обходится в два. Благодаря этому персонаж может таскать с собой меньше булыжников для строительства и не заниматься слишком часто фармом руды киркой.



Но вместе с удешевлением стоимости модификации ландшафта изменилась и вся система рельефа. Раньше игроки при помощи мотыги могли поднимать из земли огромные стены одним кликом. А теперь работает только стандартный способ, на который уходит больше сил и времени.



Таким нехитрым способом игроки строили защитные стены в своих поселениях, которые защищали их от нападения рейдеров. А некоторые фанаты Valheim даже создавали целые острова прямо в море, подтягивая мотыгой землю.

Работу бага наглядно показал блогер CohhCarnage:

Видео опубликовано на YouTube-канале CohhCarnage.

Подобная механика изначально не задумывалась разработчиками, поэтому авторы решили внести изменения. Возможно, из-за недовольства игроков Iron Gate введут какую-нибудь альтернативу.