Последний патч в Valheim исправил баг с мотыгой, и геймеры недовольны

Новое обновление для Valheim исправило работу мотыги, из-за чего игроки потеряли возможность быстро фармить камни и строить собственные острова. До патча поднять слой земли с помощью мотыги стоило четыре камня, а теперь изменение ландшафта обходится в два. Благодаря этому персонаж может таскать с собой меньше булыжников для строительства и не заниматься слишком часто фармом руды киркой.
Но вместе с удешевлением стоимости модификации ландшафта изменилась и вся система рельефа. Раньше игроки при помощи мотыги могли поднимать из земли огромные стены одним кликом. А теперь работает только стандартный способ, на который уходит больше сил и времени.
Таким нехитрым способом игроки строили защитные стены в своих поселениях, которые защищали их от нападения рейдеров. А некоторые фанаты Valheim даже создавали целые острова прямо в море, подтягивая мотыгой землю.
Работу бага наглядно показал блогер CohhCarnage:
Видео опубликовано на YouTube-канале CohhCarnage.
Подобная механика изначально не задумывалась разработчиками, поэтому авторы решили внести изменения. Возможно, из-за недовольства игроков Iron Gate введут какую-нибудь альтернативу.
- 21 апреля 2021
-
22:36
-
22:31
-
20:23
-
19:21
-
18:14
-
18:08
-
16:10
-
14:45
-
14:03
-
13:18
-
11:45
- 20 апреля 2021
-
23:59
-
22:47
-
22:33
-
22:29
-
18:54
-
16:16
-
14:19
-
13:25
-
13:18
-
12:24
-
12:03
-
11:08
- 19 апреля 2021
-
22:58
-
22:21
-
21:34
-
20:59
-
20:54
-
18:52
-
18:34
-
18:16
-
14:17
-
13:28
-
13:01
-
12:17