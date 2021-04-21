Россиянка Женя Жук перевоплотилась в Китану из Mortal Kombat

Релиз нового фильма по вселенной Mortal Kombat подтолкнул косплееров к воплощению полюбившихся персонажей франшизы в реальности.

Российская косплеерша Алёна Галан показала свою версию Джейд из игры, Екатерина Осипова предстала в образе Милины, а Женя Жук показала, как бы выглядела Китана в жизни.

Фото: vk.com/jukcosplay

Фото: vk.com/jukcosplay

Фото: vk.com/jukcosplay

Фото: vk.com/jukcosplay

Фото: vk.com/jukcosplay

В оригинальной хронологии Китана является приёмной дочерью императора Внешнего Мира Шао Кана. Многие годы Китана считала Шао Кана своим отцом, но незадолго до турнира во Внешнем Мире она узнаёт, что является дочерью королевы Синдел и короля Джеррода — правителей Эдении, которое было завоёвано Шао Каном. Во время турнира она убивает своего клона Милину и сбегает в Земное Царство, чтобы выступить на стороне сил света.