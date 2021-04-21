На консолях Xbox больше не нужна подписка для мультиплеера в бесплатных играх

В «твиттере» Xbox появилось сообщение о том, что для мультиплеера в условно-бесплатных играх больше не нужна подписка Xbox Live Gold. Компания Microsoft прислушалась к просьбам фанатов и пересмотрела свою политику касательно платной подписки для Free 2 Play игр.



Начиная с 21 апреля, пользователи Xbox могут без дополнительной платы играть по сети в такие проекты, как Fortnite, Apex Legends, Warframe, Rocket League, Call of Duty: Warzone и другие. Всего владельцам консолей Microsoft открылся доступ к библиотеке более чем из 50 бесплатных игр.

Компания объявила о намерении убрать необходимость наличия платной подписки для условно-бесплатных игр ещё в январе 2021 года, хотя первоначально Microsoft не хотела идти на такой шаг. Корпорация собиралась увеличить стоимость Xbox Live Gold, но получив в ответ тонну критики со стороны игроков, приняла решение отказаться от этой идеи.