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Для фильма по Mortal Kombat планируют четыре сиквела

Для фильма по Mortal Kombat планируют четыре сиквела
Киберспорт / Другие игры 0
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В интервью изданию Variety актёр Джо Таслим, исполнивший роль Саб-Зиро, рассказал, что подписал со студией контракт на пять фильмов. Но это не значит, что Warner Bros. уже готовы дать сиквелам зелёный свет. Решение о съёмках новых частей зависит от сборов первой картины.

Также актёр поделился с журналистами историей о том, что с детства обожает культовый файтинг:

«Я рос на серии Mortal Kombat и просто в восторге от Саб-Зиро. Именно этот боец в дальнейшем стал основой для моего любимого героя Нуб Сайбота. Этим Саб меня и привлекает».

Как оказалось, Таслим был первым, кто присоединился к съёмкам фильма ещё до появления основной труппы актёров.

Ранее сценарист картины Грэг Руссо рассказал, что написал сценарий сразу с заделом на трилогию и надеется пустить заготовленный материал в дело.

Mortal Kombat стал самым успешным релизом в российских кинотеатрах с начала пандемии. За первые выходные фильм собрал более 475 млн. рублей. В США лента выходит 23 апреля.

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