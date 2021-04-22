Украинка Евгения Фуникова сделала косплей на Цири из «Ведьмака»

Украинская косплеерша Евгения Фуникова, больше известная как Иона, показала свой образ Цири из вселенной «Ведьмака». Девушка перевоплотилась в ведьмачку с особой дотошностью. Одежда приёмной дочери Геральта словно буквально взята из самой игры.
Фото: vk.com/iniit
Фото: vk.com/iniit
Фото: vk.com/iniit
Фото: vk.com/iniit
В книгах Анджея Сапковского Цири уделено намного больше внимания. Вокруг ведьмачки крутится весь сюжет, ведь она – дитя Старшей Крови. Её силой мечтают обладать как правители королевств, так и могущественные Чародеи.
В играх CD Projekt RED Цири появляется в третьей части. Основной сюжет The Witcher 3 как раз о том, что Геральт ищет свою названную приёмную дочку. Ведь, по сути, именно ведьмак воспитывал девочку с детства. Хотя настоящий её отец – император Нильфгаарда Эмгыр Вар Эмрейс.
Больше завораживающих образов от Евгении Фуниковой можно посмотреть в её Инстаграме. Иона преображается в персонажей разных игр, вроде 2B из NieR Automata.
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