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Украинка Евгения Фуникова сделала косплей на Цири из «Ведьмака»

Украинка Евгения Фуникова сделала косплей на Цири из «Ведьмака»
Киберспорт / Другие игры 0
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Украинская косплеерша Евгения Фуникова, больше известная как Иона, показала свой образ Цири из вселенной «Ведьмака». Девушка перевоплотилась в ведьмачку с особой дотошностью. Одежда приёмной дочери Геральта словно буквально взята из самой игры.

Фото: vk.com/iniit

Фото: vk.com/iniit

Фото: vk.com/iniit

Фото: vk.com/iniit

В книгах Анджея Сапковского Цири уделено намного больше внимания. Вокруг ведьмачки крутится весь сюжет, ведь она – дитя Старшей Крови. Её силой мечтают обладать как правители королевств, так и могущественные Чародеи.

В играх CD Projekt RED Цири появляется в третьей части. Основной сюжет The Witcher 3 как раз о том, что Геральт ищет свою названную приёмную дочку. Ведь, по сути, именно ведьмак воспитывал девочку с детства. Хотя настоящий её отец – император Нильфгаарда Эмгыр Вар Эмрейс.

Больше завораживающих образов от Евгении Фуниковой можно посмотреть в её Инстаграме. Иона преображается в персонажей разных игр, вроде 2B из NieR Automata.

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