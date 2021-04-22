Опубликованы 17 минут геймплея Returnal – эксклюзива PlayStation 5

На YouTube-канале IGN запостили первые 17 минут игрового процесса Returnal – нового эксклюзива PlayStation 5. В ролике главная героиня – космонавтка Селена – терпит крушение на неизвестной планете и вынуждена исследовать местность, чтобы выбраться.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Ключевой механикой игры станет то, что строение уровней будет случайным образом меняться после каждой смерти Селены. Разработчики показали, как героиня находит собственный труп в начале путешествия и забирает с тела первое оружие – пистолет. Затем игроки увидят механику сканирования объектов для получения новых предметов и ресурсов.



Вскоре Селена сталкивается с первыми врагами, похожими на призрачных волков с щупальцами. В бою раскрываются специальные способности персонажа вроде повышенного адреналина, позволяющего видеть противников сквозь стены.



Также был показан гаджет для телепортации. С его помощью героиня может перемещаться по местности со специальных установок. Второй пушкой стал автомат. Перед тем, как взять любой предмет в первый раз, Селена проводит анализ вещи и проговаривает его, как инструкцию.



Ещё героине предстоит пробираться сквозь ловушки, оставленные древней цивилизацией. И, похоже, в этом ей не раз поможет гравитация планеты.

Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 уже 30 апреля.