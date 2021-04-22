На PlayStation 5 будет рекордное количество эксклюзивов

Глава игрового подразделения Sony Джим Райан рассказал в интервью японскому изданию Nikkei о планах по развитию PlayStation 5. По словам руководителя Sony Interactive Entertainment, компания собирается выпустить для консоли рекордное количество эксклюзивных проектов.
«Мы понемногу начинаем вкладывать ресурсы в высококачественные проекты для PlayStation 5. Мы сделаем для консоли нового поколения больше эксклюзивов, чем когда-либо выходило на предыдущих приставках. Сейчас компания занимается поглощением студий, как, например, случилось с Insomniac Games, и продолжит эту практику в будущем».
Также Джим Райан отметил, что Sony работает над стратегией по развитию собственного облачного гейминга. Компания ведёт переговоры с Microsoft, чтобы перенять опыт в разработке подобных сервисов.
Релиз PlayStation 5 состоялся в ноябре 2020 года. На данный момент консоль всё ещё нельзя достать в свободной продаже.
- 22 апреля 2021
-
15:59
-
14:38
-
14:36
-
13:21
-
12:42
-
12:12
- 21 апреля 2021
-
23:50
-
23:45
-
22:36
-
22:31
-
20:23
-
19:21
-
18:14
-
18:08
-
16:10
-
14:45
-
14:03
-
13:18
-
11:45
- 20 апреля 2021
-
23:59
-
22:47
-
22:33
-
22:29
-
18:54
-
16:16
-
14:19
-
13:25
-
13:18
-
12:24
-
12:03
-
11:08
- 19 апреля 2021
-
22:58
-
22:21
-
21:34
-
20:59