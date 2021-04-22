На PlayStation 5 будет рекордное количество эксклюзивов

Глава игрового подразделения Sony Джим Райан рассказал в интервью японскому изданию Nikkei о планах по развитию PlayStation 5. По словам руководителя Sony Interactive Entertainment, компания собирается выпустить для консоли рекордное количество эксклюзивных проектов.



«Мы понемногу начинаем вкладывать ресурсы в высококачественные проекты для PlayStation 5. Мы сделаем для консоли нового поколения больше эксклюзивов, чем когда-либо выходило на предыдущих приставках. Сейчас компания занимается поглощением студий, как, например, случилось с Insomniac Games, и продолжит эту практику в будущем».



Также Джим Райан отметил, что Sony работает над стратегией по развитию собственного облачного гейминга. Компания ведёт переговоры с Microsoft, чтобы перенять опыт в разработке подобных сервисов.



Релиз PlayStation 5 состоялся в ноябре 2020 года. На данный момент консоль всё ещё нельзя достать в свободной продаже.