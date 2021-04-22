До 29 апреля в Epic Games Store бесплатно отдают хоррор Alien: Isolation

В магазине Epic Games Store бесплатно отдают хоррор Alien: Isolation, основанный на культовой франшизе «Чужой». Второй игрой этой недели стала Hand of Fate 2.



Alien: Isolation рассказывает историю дочери Эллен Рипли – Аманды. Девушка отправляется на космическую станцию «Севастополь», чтобы узнать подробности об исчезновении своей матери.



Оказавшись на корабле, героине придётся бороться за свою жизнь, стараясь не попасть в лапы ксеноморфа. Игроку понадобится смекалка, чтобы пройти безлюдные коридоры станции.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.

Hand of Fate 2 – смесь RPG и карточной игры. Главный герой играет в карты с неким крупье, который выступает антагонистом истории. Каждая карта означает задание, которое должен выполнить персонаж. Задачи могут включать в себя бой с врагами, разгадку головоломок и обход ловушек. Также придётся собирать еду для местных жителей и оборонять поселения. На своём пути герой может встретить других персонажей и торговцев.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Забрать Alien: Isolation бесплатно можно по этой ссылке. Акция завершится 29 апреля в 18:00 мск.