До 29 апреля в Epic Games Store бесплатно отдают хоррор Alien: Isolation

В магазине Epic Games Store бесплатно отдают хоррор Alien: Isolation, основанный на культовой франшизе «Чужой». Второй игрой этой недели стала Hand of Fate 2.
Alien: Isolation рассказывает историю дочери Эллен Рипли – Аманды. Девушка отправляется на космическую станцию «Севастополь», чтобы узнать подробности об исчезновении своей матери.
Оказавшись на корабле, героине придётся бороться за свою жизнь, стараясь не попасть в лапы ксеноморфа. Игроку понадобится смекалка, чтобы пройти безлюдные коридоры станции.
Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.
Hand of Fate 2 – смесь RPG и карточной игры. Главный герой играет в карты с неким крупье, который выступает антагонистом истории. Каждая карта означает задание, которое должен выполнить персонаж. Задачи могут включать в себя бой с врагами, разгадку головоломок и обход ловушек. Также придётся собирать еду для местных жителей и оборонять поселения. На своём пути герой может встретить других персонажей и торговцев.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Забрать Alien: Isolation бесплатно можно по этой ссылке. Акция завершится 29 апреля в 18:00 мск.
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