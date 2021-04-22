Бывший про-игрок в CS:GO Ярослав pashaBiceps Яжомбковски может выйти на ринг MMA

В Польше очень популярно шоу под названием Fame MMA. В рамках программы устраиваются бои на ринге между известными блогерами, стримерами и другими интернет-деятелями.
Во время стрима с организатором Fame MMA Михаилом Boxdel Бароном один из зрителей спросил его о том, думал ли он позвать на участие в шоу бывшего киберспортсмена Ярослава PashaBiceps Яжомбковского. Boxdel ответил, что не просто хотел бы пригласить Ярослава подраться на ринг, но и готов заключить с ним целый контракт на постоянное членство в Fame MMA.
Сам pashaBiceps неоднократно говорил, что с удовольствием сойдётся с кем-нибудь в спарринге на Fame MMA. Но с потенциальным дебютом на бойцовском ринге придётся подождать: Яжомбковски восстанавливается после травмы спины.
PashaBiceps закончил карьеру киберспортсмена в 2019 году. Он выступал за команду Virtus.pro на протяжении пяти лет. В 2014-м Ярослав вместе с командой стал чемпионом мэйджор-турнира.
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