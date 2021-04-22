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Electronic Arts подтвердила разработку двух новых частей Battlefield

Electronic Arts подтвердила разработку двух новых частей Battlefield
Киберспорт / Другие игры 0
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Разработчики Battlefield поделились в блоге компании EA информацией о создании двух новых частей культового шутера. По словам генерального менеджера студии DICE Оскара Габриэльсона, геймдизайнеры активно готовятся к анонсу большой ААА-игры для ПК и консолей. Первые подробности должны представить уже в ближайшие месяцы.

Над новым проектом в серии Battlefield трудится самая большая команда в истории франшизы. Основной команде разработчиков помогают сотрудники из DICE LA и Criterion. А техническую составляющую игры прорабатывает команда из Гётеборга.

В данный момент авторы занимаются тестированием готового билда, внося всевозможные улучшения и корректируя баланс. Габриэльсон пообещал, что в новой части Battlefield игроков ждёт небывалый масштаб ведения боевых действий, разрушений и количества одновременных игроков.

Выпустить игру планируют в праздничный период 2021 года.

Второй проект по Battlefield выпустят для мобильных устройств. Разработкой занимается студия Industrial Toys. Разработчики обещают перенести опыт «тотальной войны» из больших игр прямо на смартфоны и планшеты. Релиз намечен на 2022 год.

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