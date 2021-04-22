В магазине Xbox началась распродажа игр серии Resident Evil

В преддверии выхода Resident Evil: Village владельцы Xbox могут приобрести другие игры серии по выгодной цене. Microsoft запустила распродажу на хорроры со скидками до 75%.

HD переиздания первой части Resident Evil и Resident Evil: Zero в рамках акции стоят по 400 рублей. До акции они продавались за 1500 рублей.

Полноценный ремейк Resident Evil 2 отдают за 1100 рублей. Без скидки игра продавалась за 2700 рублей. Переработанная Resident Evil 3 продаётся за 1500 рублей. До акции она стоила 4600 рублей.

Resident Evil 4 HD обойдётся игрокам в 612 рублей. До этого её продавали за 1500 рублей. Resident Evil 5 отдают за 600 рублей. Раньше её можно было купить за 1500 рублей.

Resident Evil 7 можно забрать за 800 рублей. Её старая цена была всё та же — 1500 рублей. Resident Evil: Revelations со скидкой обойдётся в 600 рублей. Без скидки — в 1500 рублей.

Resident Evil: Revelations 2 (Deluxe Edition) по акции стоит всего 900 рублей. Без скидки — 2300 рублей. Распродажа продлится до 26 апреля. Resident Evil Village выйдет 7 мая текущего года.