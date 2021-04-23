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Правительство РФ может начать выделять деньги отечественным разработчикам игр

Правительство РФ может начать выделять деньги отечественным разработчикам игр
Киберспорт 0
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По данным издания Коммерсантъ, в список мер поддержки IT-отрасли России внесли предложение о государственном финансировании разработчиков видеоигр. Согласно инициативе, правительство планирует выделять геймдизайнерам, чьи проекты направлены на популяризацию российской истории и культуры, деньги из специально созданного фонда.

Инсайдеры предполагают, что оказание финансовой помощи разработчикам будет осуществляться по той же модели, что и в кинематографе. То есть геймдизайнерам придётся возвращать полученные от государства средства.

В данный момент прорабатываются критерии для отбора проектов. Больше всего комиссию могут заинтересовать игры о важных событиях в российской истории.

По неподтверждённой информации, инициаторами программы выступили Mail.ru Group и «Яндекс», а идея активно поддерживается администрацией президента.

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