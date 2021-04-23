Немецкие стримеры хотят уехать из Германии из-за новых законов

Правительство Германии ужесточило законодательство в отношении стримеров. Теперь, чтобы вести онлайн-трансляции, им понадобится специальная лицензия от государства. Известный немецкий стример Марсель MontanaBlack88 Ерис уже собирается покинуть Германию.



MontanaBlack88 поделился деталями нового закона. Руководство страны запретило стримерам, на которых подписано больше 200 тыс. человек, запускать стримы с возрастным рейтингом 16+ раньше 22:00. Трансляции с рейтингом 18+ можно выводить в эфир только после 23:00.



Дополнительно стримеры будут обязаны нанять консультанта по вопросам правильного взаимодействия с молодой аудиторией. По мнению Марселя Эриса, этими правилами государство лишь мешает деятельности стримеров. Ведь правительство Германии и так забирает часть дохода ведущих трансляций в качестве налога.



Новый закон будет распространяться на все площадки, доступные в стране, а не только на Twitch и YouTube. Вслед за MontanaBlack88 решение о переезде могут принять и другие популярные стримеры: например, Gronkh, Drachenlord и Trymacs.



Число подписчиков на Twitch-канале Марселя составляет 3.7 млн человек.