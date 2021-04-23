GeForce RTX 3080 Ti может майнить на уровне RTX 3090

На портале VideoCardz появились первые результаты теста новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Один из пользователей сайта, который получил графический ускоритель раньше релиза, поделился фотографиями чипа и списком характеристик.
В видеокарту заложено 12 Гб GDDR6X памяти и 384-битная шина, связывающая графический процессор и модуль памяти. Частота равняется 1365 МГц.
Фото: videocardz.com
Компания NVIDIA обещала установить в RTX 3080 Ti защиту от майнинга, но, судя по скриншотам, блокировка не помешала парню проверить скорость выработки криптовалюты. Младшая модель видеокарты майнит почти так же, как и RTX 3090. Карточка выдаёт скорость в 118,9 MH/с, а старшая версия достигает результата в 121 MH/с.
Фото: videocardz.com
Неизвестно, как инсайдеру удалось обойти защиту графического ускорителя. Возможно, ему попалась рабочая версия видеокарты без блокиратора. Но если информация о возможностях RTX 3080 Ti верна и на ней можно будет майнить, то геймерам достать ускоритель станет сложнее.
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