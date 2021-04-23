У фильма Mortal Kombat есть шансы окупиться в прокате. Сиквелу быть?

По данным издания DualShockers, сборы новой экранизации Mortal Kombat могут оказаться достаточными, чтобы студия Warner Bros. запустила работу над сиквелом. По имеющийся информации, фильм будет считаться успешным, если принесёт создателям $ 50 млн. В России лента уже собрала больше 750 млн рублей.
В США прокат Mortal Kombat стартует 23 апреля. Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max. Ранее сценарист картины Грег Руссо рассказал, что написал сюжет сразу для трёх частей. А исполнитель роли Саб-Зиро, актёр Джо Таслим, в интервью Variety поделился тем, что подписал контракт на пять фильмов.
Режиссёр экранизации культового файтинга Саймон Маккуойд ещё до выхода ленты заявлял о потенциальной возможности «Смертельной битвы» стать киновселенной.
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