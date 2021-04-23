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У фильма Mortal Kombat есть шансы окупиться в прокате. Сиквелу быть?

У фильма Mortal Kombat есть шансы окупиться в прокате. Сиквелу быть?
Киберспорт 0

По данным издания DualShockers, сборы новой экранизации Mortal Kombat могут оказаться достаточными, чтобы студия Warner Bros. запустила работу над сиквелом. По имеющийся информации, фильм будет считаться успешным, если принесёт создателям $ 50 млн. В России лента уже собрала больше 750 млн рублей.

В США прокат Mortal Kombat стартует 23 апреля. Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max. Ранее сценарист картины Грег Руссо рассказал, что написал сюжет сразу для трёх частей. А исполнитель роли Саб-Зиро, актёр Джо Таслим, в интервью Variety поделился тем, что подписал контракт на пять фильмов.

Режиссёр экранизации культового файтинга Саймон Маккуойд ещё до выхода ленты заявлял о потенциальной возможности «Смертельной битвы» стать киновселенной.

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