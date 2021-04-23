Из-за последнего обновления Windows 10 игры стали работать хуже

Многие пользователи ПК начали жаловаться, что последнее обновление для Windows 10 негативно повлияло на работу видеоигр. После обновления геймеры столкнулись с лагами и просадками FPS.



Игроки стали просить помощи на форуме компании NVIDIA. Тогда один из модераторов по имени Мануэль предположил, как можно справиться с этой проблемой:



«Если вы заметили упадок производительности в играх, то проверьте, исправляет ли ситуацию откат обновления KB5000842 для Windows 10».



Патч KB5000842 — заготовка для большого обновления, которая вышла ещё в марте. Обновление необязательное, поэтому проблемы могут идти от более старой версии системы KB5001330. Решение в этом случае точно такое же — нужно откатить версию софта ещё дальше.



Как заявляет издание TechRadar, способ помогает не всегда. Но эта проблема никак не связана с видеокартами от NVIDIA. Владельцы карточек от AMD испытывают те же неполадки.