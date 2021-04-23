Экс-сотрудник Valve — о переходе CS:GO на Source 2: есть риск, что получится другой шутер

Бывший сотрудник Valve Ричард Гелдрейх опубликовал в «Твиттере» подробности о возможном переходе CS:GO на Source 2. Во время своей работы в компании Гелдрейх был одним из разработчиков шутера и поделился информацией об особенностях старого движка.
Также геймдизайнер рассказал, как устроена внутренняя кухня Valve. Каждый год компания проводит ряд увольнений и нанимает новых сотрудников. Тем, кто остался, выплачивают бонусы. А переход на движок Source 2, по мнению Гелдрейха, может стать болезненным для игры:
«В Source 1 очень старый код. Если Valve решится перевести CS:GO на Source 2, то это сильно повлияет на физику игры. Также изменения затронут сетевой код. Разработчикам придётся быть очень осторожными, иначе есть риск, что в итоге у них получится совершенно другой шутер».
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