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Экс-сотрудник Valve — о переходе CS:GO на Source 2: есть риск, что получится другой шутер

Экс-сотрудник Valve — о переходе CS:GO на Source 2: есть риск, что получится другой шутер
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
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Бывший сотрудник Valve Ричард Гелдрейх опубликовал в «Твиттере» подробности о возможном переходе CS:GO на Source 2. Во время своей работы в компании Гелдрейх был одним из разработчиков шутера и поделился информацией об особенностях старого движка.

Также геймдизайнер рассказал, как устроена внутренняя кухня Valve. Каждый год компания проводит ряд увольнений и нанимает новых сотрудников. Тем, кто остался, выплачивают бонусы. А переход на движок Source 2, по мнению Гелдрейха, может стать болезненным для игры:

«В Source 1 очень старый код. Если Valve решится перевести CS:GO на Source 2, то это сильно повлияет на физику игры. Также изменения затронут сетевой код. Разработчикам придётся быть очень осторожными, иначе есть риск, что в итоге у них получится совершенно другой шутер».

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