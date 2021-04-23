СD Projekt RED потеряла на Cyberpunk 2077 более $ 50 млн

Разработчики из CD Projekt RED в рамках годового финансового отчёта объявили результаты о продажах Cyberpunk 2077. На конец 2020 года игра продалась тиражом в 13.7 млн копий. Из-за неудачного старта компания потеряла больше $ 50 млн.



По имеющимся данным, от последней недели текущего года выручка от проекта составила около $ 303 млн. На этом фоне убытки в $ 50 млн не кажутся критичными. Часть денег компания потеряла на возврате средств недовольным качеством продукта покупателям.



Но сильнее всего результаты продаж пострадали из-за удаления Cyberpunk 2077 из PS Store. Sony обещала вернуть игру в магазин только после того, как разработчики доведут проект до ума.



Несмотря на полученный имиджевый урон, CD Projekt RED всё ещё остаётся одной из ведущих игровых компаний Европы. По заявлениям руководства, они сделали выводы из сложившейся ситуации и постараются больше не повторить подобных ошибок в будущем.