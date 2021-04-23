Фанаты CS:GO переделали Nuke в стиле Cyberpunk 2077 — карта выглядит чертовски стильно
Пользователи Steam с никнеймами Slimek и Imtlss опубликовали в мастерской сервиса переосмысление карты Nuke для Counter-Strike: Global Offensive в стиле другой видеоигры Cyberpunk 2077. В фанатской версии точка «А» покрыта красными неоновыми огнями, которые придают больше напряжения при разминировании бомбы около ядерного реактора.
Проход на «B» выполнен в более холодных синих тонах:
Улица сменила время дня. Теперь терроры и контры будут сталкиваться друг с другом ночью:
А у контейнеров появилась подсветка:
Коридор около позиции «B» наполнен фиолетовым неоном:
Сообщество игры позитивно отозвалось о фанатской работе и хотело бы видеть подобный дизайн в самой игре. Карту может попробовать любой желающий, скачав её из мастерской Steam.
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