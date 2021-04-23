Фанаты CS:GO переделали Nuke в стиле Cyberpunk 2077 — карта выглядит чертовски стильно

Пользователи Steam с никнеймами Slimek и Imtlss опубликовали в мастерской сервиса переосмысление карты Nuke для Counter-Strike: Global Offensive в стиле другой видеоигры Cyberpunk 2077. В фанатской версии точка «А» покрыта красными неоновыми огнями, которые придают больше напряжения при разминировании бомбы около ядерного реактора.

Проход на «B» выполнен в более холодных синих тонах:

Улица сменила время дня. Теперь терроры и контры будут сталкиваться друг с другом ночью:

А у контейнеров появилась подсветка:

Коридор около позиции «B» наполнен фиолетовым неоном:

Сообщество игры позитивно отозвалось о фанатской работе и хотело бы видеть подобный дизайн в самой игре. Карту может попробовать любой желающий, скачав её из мастерской Steam.