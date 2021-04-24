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Самая популярная стримерша на Twitch думает, что стримы из джакузи отпугнут рекламодателей

Самая популярная стримерша на Twitch думает, что стримы из джакузи отпугнут рекламодателей
Киберспорт 0
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Самая популярная стримерша на Twitch Кейтлин Amouranth Сирагуса считает, что трансляции из джакузи в долгосрочной перспективе принесут платформе больше проблем, чем пользы.

«Если тебе не нравятся такие стримы, то это не значит, что Twitch это не нравится. Тем не менее я соглашусь с мнением, что в долгосрочной перспективе это может пагубно сказаться на доходах Twitch от рекламы», — заявила девушка, сидя на надувном банане в надувном бассейне.

Видео опубликовано на Twitch-канале Amouranth.

В правилах Twitch сказано, что стример может носить на своих стримах непрозрачный купальник. Пользователи считают это правило лазейкой для стримеров, которые используют Twitch как один из способов рекламировать более откровенный контент на других платформах.

15 апреля Amouranth заявила, что для достижения популярности на Twitch одной красивой внешности мало. На её канал подписано 2,5 млн человек. Она известна своим сексуальным косплеем и танцами в прямом эфире. В сентябре 2019 года девушка попала в неприятную ситуацию. Когда она играла с собакой, то её юбка задралась и зрители увидели то, что нельзя показывать. Стримерша была забанена, но после разбана на неё подписалось 410 тыс. человек.

Стримерша не согласна с мнением, что красивым девушкам легко стать популярными на Twitch
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