Издание IGN сравнило фаталити из новой экранизации Mortal Kombat с игровой серии

Журналисты зарубежного игрового издания IGN выпустили ролик, в котором сравнили фаталити из новой экранизации Mortal Kombat с фаталити из одноимённой игровой серии.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Фаталити или добивание — это завершающий удар, направленный против находящегося в бессознательном состоянии противника. После фразы комментатора «Finish Him/Her!» («Прикончи его/её!») игрок должен нажать определённую комбинацию на геймпаде, чтобы произвести смертельный удар. Данный элемент является главной фишкой игровой серии Mortal Kombat.

По данным издания DualShockers, сборы новой экранизации Mortal Kombat могут оказаться достаточными, чтобы студия Warner Bros запустила работу над сиквелом. По имеющейся информации, фильм будет считаться успешным, если принесёт создателям $ 50 млн. В России лента уже собрала больше 750 млн рублей.



Премьера фильма Mortal Kombat в России состоялась 8 апреля, в США — 23 апреля. Фильм вышел одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max. Ранее сценарист картины Грег Руссо рассказал, что написал сюжет сразу для трёх частей. А исполнитель роли Саб-Зиро, актёр Джо Таслим, в интервью Variety поделился тем, что подписал контракт на пять фильмов.