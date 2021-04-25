Таких премий не видел ни один игродел в Польше. Сколько получит верхушка CDPR за Cyberpunk

Польское издание Business Insider Poland рассекретило размеры премий, которые получат руководители CD Projekt RED за отличные продажи игры Cyberpunk 2077.

Президент CD Projekt RED Адам Кичински, а также два сооснователя компании и члены правления Марчин Ивински и Пётр Нелюбович, помимо выплаты причитающейся им заработной платы в размере $ 1.5 млн, получат ещё по $ 6.3 млн в качестве премиальных.

Таким образом вместе с премией их общая выплата за финансовые успехи Cyberpunk 2077 составит почти $ 8 млн. Остальные члены правления — Адам Бадовски и Михал Новаковски — заработают по $ 4.4 млн премиальных. По информации польского издания, таких премий не получал ещё ни один руководитель игровой компании в Польше.

Cyberpunk 2077 сумела достичь финансового успеха, несмотря на технические проблемы, и разошлась тиражом в 13,7 млн копий всего за 21 день декабря 2020 года. Сколько игра собрала в сумме за январь, февраль, март и апрель 2021 года — нам только предстоит узнать. Для сравнения: общий тираж The Witcher 3 за всё время составляет 30 млн. проданных копий.