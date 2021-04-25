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Таких премий не видел ни один игродел в Польше. Сколько получит верхушка CDPR за Cyberpunk

Таких премий не видел ни один игродел в Польше. Сколько получит верхушка CDPR за Cyberpunk
Киберспорт 0
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Польское издание Business Insider Poland рассекретило размеры премий, которые получат руководители CD Projekt RED за отличные продажи игры Cyberpunk 2077.

Президент CD Projekt RED Адам Кичински, а также два сооснователя компании и члены правления Марчин Ивински и Пётр Нелюбович, помимо выплаты причитающейся им заработной платы в размере $ 1.5 млн, получат ещё по $ 6.3 млн в качестве премиальных.

Таким образом вместе с премией их общая выплата за финансовые успехи Cyberpunk 2077 составит почти $ 8 млн. Остальные члены правления — Адам Бадовски и Михал Новаковски — заработают по $ 4.4 млн премиальных. По информации польского издания, таких премий не получал ещё ни один руководитель игровой компании в Польше.

Cyberpunk 2077 сумела достичь финансового успеха, несмотря на технические проблемы, и разошлась тиражом в 13,7 млн копий всего за 21 день декабря 2020 года. Сколько игра собрала в сумме за январь, февраль, март и апрель 2021 года — нам только предстоит узнать. Для сравнения: общий тираж The Witcher 3 за всё время составляет 30 млн. проданных копий.

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