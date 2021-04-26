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Стало известно, как сыграть в Fortnite за Неймара

В «твиттере» Fortnite объявили точную дату прибытия на поле боя знаменитого бразильского футболиста Неймара. Скин звезды «ПСЖ» станет доступен уже 27 апреля.

Как и в случае с Чужим, чтобы получить уникальный образ для своего бойца, игрокам придётся выполнить ряд заданий из Battle Pass. Пользователи будут получать квесты от NPC, пинать футбольный мяч и уничтожать противников, примерив образ бразильского спортсмена.

Список заданий и наград:

Поговорите на острове с игроком в футбол. Награда: эмоут с мячом и баннер Неймара.

Выполните 3 квеста от игроков в футбол на острове. Награда: тема Неймара для загрузочного экрана под названием «Матадор».

Выполните 5 квестов от игроков в футбол на острове. Награда: скин Неймара.

Пните игрушечный мяч на 500 метров в скине Неймара. Награда: трофей на спине.

Забейте гол, играя в скине Неймара. Награда: скин для кирки.

Убейте 3 противников, играя в скине Неймара. Награда: особый эмоут, пробуждающий в Неймаре один из его первобытных обликов.

В игре Неймар будет носить форму по выбору геймера: либо форму в расцветке бразильского флага, либо просто тёмный комплект футболки и шорт. Дикий образ представляет из себя робо-броню, похожую на антропоморфное животное.

Если получить скин в рамках второй половины 6-го сезона, образ останется у игроков навсегда.