Стало известно, как сыграть в Fortnite за Неймара
В «твиттере» Fortnite объявили точную дату прибытия на поле боя знаменитого бразильского футболиста Неймара. Скин звезды «ПСЖ» станет доступен уже 27 апреля.
Как и в случае с Чужим, чтобы получить уникальный образ для своего бойца, игрокам придётся выполнить ряд заданий из Battle Pass. Пользователи будут получать квесты от NPC, пинать футбольный мяч и уничтожать противников, примерив образ бразильского спортсмена.
Список заданий и наград:
- Поговорите на острове с игроком в футбол. Награда: эмоут с мячом и баннер Неймара.
- Выполните 3 квеста от игроков в футбол на острове. Награда: тема Неймара для загрузочного экрана под названием «Матадор».
- Выполните 5 квестов от игроков в футбол на острове. Награда: скин Неймара.
- Пните игрушечный мяч на 500 метров в скине Неймара. Награда: трофей на спине.
- Забейте гол, играя в скине Неймара. Награда: скин для кирки.
- Убейте 3 противников, играя в скине Неймара. Награда: особый эмоут, пробуждающий в Неймаре один из его первобытных обликов.
- В игре Неймар будет носить форму по выбору геймера: либо форму в расцветке бразильского флага, либо просто тёмный комплект футболки и шорт. Дикий образ представляет из себя робо-броню, похожую на антропоморфное животное.
Если получить скин в рамках второй половины 6-го сезона, образ останется у игроков навсегда.
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