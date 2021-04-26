Мама поймала юного стримера за просмотром взрослого контента

На Twitch разрешено стримить с 14 лет. Юный стример платформы с ником Lemonisexy решил воспользоваться этим правилом и начать карьеру ведущего трансляций как можно раньше.
В основном мальчик стримит такие игры, как Minecraft, Call of Duty: Warzone и Valorant. Но на одном из своих потоков парень зашёл в раздел Just Chatting и стал там искать клипы по Warzone и заходить на другие IRL-трансляции.
Позже Lemonisexy наткнулся на ролик модели Аманды МакКантс, в котором девушка, одетая в купальник, рассказывала о своих утренних занятиях вроде зарядки и похода в магазин. Мальчик слишком сильно увлёкся контентом модели и не заметил, как в его комнату кто-то вошёл. Услышав голос матери, парень принялся быстро закрывать вкладки, а стрим и вовсе пришлось отключить.
Видео опубликовано на Twitch-канале lemonisexy.
Юный ведущий не раз посещал трансляции с девушками в джакузи, но до этого момента не попадался. Зато благодаря этой ситуации клип с его участием попал на главную сабреддита.
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