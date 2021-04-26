Минздрав России признает игровую зависимость болезнью

По данным издания «Известия», к 2025 году Минздрав России перейдёт на «Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем одиннадцатого пересмотра». Сокращённо – МКБ-11. В перечень вошло игровое расстройство.

В новую версию МКБ войдёт перечень из 55 тыс. различных травм, заболеваний и причин смертности. Каждая из них будет идти под своим уникальным кодом, что упростит специалистам регистрацию болезней. Новая система меняет подход к структурированию информации и пригодится для выстраивания цифровой модели здравоохранения.

Вдобавок это поможет сотрудникам медицинских учреждений отслеживать причины разных болезней, эпидемиологическую обстановку в разных странах и выяснять причины летальных исходов. Директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова заявила:

«Дорожная карта по изменениям в стране уже разработана, в настоящее время МКБ-11 переводят с английского на русский, затем её оцифруют и адаптируют под нашу систему здравоохранения при участии главных внештатных специалистов Минздрава. Одновременно разрабатываются образовательные программы. Предполагается, что новым правилам кодирования болезней придётся переобучить 1,8 млн человек. Если мы все будем упорно работать, засучив рукава, то к 2025 году мы сможем перевести страну на новую систему. Нужно понимать, что два года будут работать две системы, чтобы мы не потеряли предыдущие данные», — сказала глава ЦНИИОИЗ.

Обновлённую версию МКБ готовили больше 10 лет. Перечень впервые выйдет в электронном формате. В список заболеваний добавлены следующие классификации: «Болезни крови и кроветворных органов», «Нарушения иммунной системы», «Расстройства цикла сон–бодрствование», «Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем» и дополнительный класс для необязательного использования. В раздел аддиктивных расстройств добавили игровую зависимость. ВОЗ признал игроманию болезнью ещё в 2018 году. По мнению специалистов, зависимость от игр приводит к стрессу и проблемам в различных сферах жизни. С приходом МКБ-11 игроманию признают и в России, но методы лечения пока что неизвестны.