Dota 2 не щадит новичков — жену фаната MOBA забанили после первых четырёх игр

Пользователь Reddit с ником liquidgeometries поделился на форуме криком души в адрес компании Valve. По мнению парня, Valve необходимо пересмотреть систему подбора игроков для новичков.

Причина негодования в том, что жену реддитора забанили после первых же четырёх игр с реальными людьми.

В своём посте liquidgeometries рассказал о негативном опыте во всех подробностях:

«Моя жена наконец-то заинтересовалась Dota 2. Я пытался затащить её в игру ещё с того момента, как мы начали встречаться 8 лет назад. И теперь я не мог дождаться, чтобы разделить с ней моменты первого игрового опыта. Сначала она тренировалась против сложных ботов, играя на Witch Doctor и Crystal Maiden, а затем решила попробовать этих героев в режиме All Pick.

Не буду врать, она сыграла плохо. И где-то в четвёртой игре моей жене прилетел бан из-за большого количества репортов. Я не понимаю, почему система Valve не может определить, что это новичок со свежей учётной записью. Я не пытаюсь её оправдать, она пока что действительно играет плохо. Но жена очень сильно расстроилась из-за семичасового бана.

Для выхода из низкого приоритета ей нужно выиграть матч в Single Draft, но она умеет играть только на двух героях. Разберитесь с этой чушью, Valve. Я понимаю, что Single Draft хорош для новичков, но все учатся по разному. И моей жене не понравилась идея брать нового героя против живого игрока».

В комментариях многие согласились с liquidgeometries. Один даже вспомнил похожую историю:

«Моя девушка впервые пошла в нерейтинговые матчи с живыми игроками только после 200 часов тренировок с ботами, так как она боялась токсичных пользователей».

Позже автор поста добавил, что с ним связался сотрудник Valve и попросил ID аккаунта его жены для проверки. В итоге супруга реддитора смогла выйти из низкого приоритета, когда в одной из партий в Single Draft команда противника просто ливнула.