Найден способ вернуть старый дизайн PS Store и купить удалённые из магазина игры

Пользователь «Твиттера» с ником TheChrisGlass обнаружил способ вернуть старый дизайн PlayStation Store. Sony полностью изменила дизайн магазина в октябре 2020 года. Выяснилось, что разработчики не удаляли предыдущую версию, а просто спрятали её.

Чтобы вернуть старый дизайн, понадобится браузер Mozilla Firefox и плагин Valkyrie PS Store. Расширение полностью восстанавливает внешний вид магазина. Вдобавок игроки могут приобрести проекты для прошлых поколений консолей, которые были удалены из магазина.

«О. Мой. Бог. Старая веб-версия PS Store не была удалена, разработчики всего лишь скрыли несколько HTML файлов, чтобы игроки не смогли его открыть. Кто-то сделал плагин, восстанавливающий доступ. И он работает».

Sony хотела закрыть PS Store на PS3, PS Vita и PSP, но после негатива со стороны игроков передумала. Хотя магазин PSP всё же оставлять не стали — он прекратит свою работу 2 июля.