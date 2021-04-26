Россиянка Лиза Овсова показала косплей на Джейд из Mortal Kombat

Российская косплеерша Лиза Овсова предстала в образе Джейд из серии файтингов Mortal Kombat. Впервые Джейд появилась во второй части в качестве секретного персонажа. Тогда она была всего лишь перекрашенной в зелёный цвет моделькой Китаны.
Фото: vk.com/fleur_de_grace
Фото: vk.com/fleur_de_grace
Фото: vk.com/fleur_de_grace
Фото: vk.com/fleur_de_grace
Фото: vk.com/fleur_de_grace
В дальнейшем персонаж получил собственную историю. Согласно оригинальной истории, Джейд – подруга детства Китаны. Вместе с ней, а также Милиной она была в личном отряде убийц Шао Кана. А с перезапуском истории в Mortal Kombat 9 Джейд присоединилась к воинам Рейдена.
Начиная с третьей части, Джейд получила собственный набор приёмов. Персонаж владеет магическим шестом, который представляет для противника огромную опасность. После Mortal Kombat 3 Ultimate героиня вернулась в ростер бойцов только в пятой и шестой частях серии.
Джейд также появлялась в Mortal Kombat 9 и Mortal Kombat 11.
Косплеерша Лиза Овсова, помимо видеоигр, также примеряет на себя образы персонажей из аниме и фильмов. Больше работ девушки можно посмотреть в её «инстаграме».
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