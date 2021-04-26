S1mple стал самым популярным украинским стримером на Twitch за первый квартал 2021 года

Согласно данным портала Stream Charts, игрок команды NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылёв стал самым популярным стримером на Twitch из Украины за первый квартал 2021 года. Он возглавил топ, проведя в эфире почти 89 часов за 3 месяца. Суммарно зрители провели на трансляциях Костылёва свыше 2,5 млн часов.

Второе место занял бывший про-игрок в Dota2 Илья ALOHADANCE Коробкин, который сейчас активно играет в покер. В период с января по март на его стримах люди провели больше 1,2 млн часов. Третья позиция — за аналитиком Евгением S4dowehhh Алексеевым, чья аудитория смотрела трансляции больше 903 тыс. часов.

В марте s1mple поставил рекорд по количеству одновременных зрителей на Twitch среди всех стримеров CS:GO. За трансляцией наблюдало больше 83 тыс. человек. В среднем на канал Костылёва во время эфира заходят около 24 тыс. фанатов.