Опубликованы внутренние документы EA о подталкивании игроков FIFA к покупке лутбоксов

Инсайдер опубликовал 54 страницы из внутренних документов Electronic Arts. Бумаги посвящены успехам FIFA 21, из которых можно сделать выводы, что компания делает слишком сильный упор на привлечение игроков к покупке паков с игроками.
Самый важный режим для разработчиков – FIFA Ultimate Team, где можно участвовать в матчах только составами, собранными из карт с лутбоксов. На одной из страниц указаны «5 вещей, которые вам нужно знать», указывающие, что режим FUT – это «краеугольный камень» игры:
- Сейчас в FIFA играет больше игроков, чем когда-либо.
- Команда должна сосредоточиться на привлечении новых игроков до середины сентября.
- В течение всего лета игроки будут получать различные бонусы.
- FUT – краеугольный камень игры, и мы должны сделать всё возможное, чтобы привлечь туда как можно больше пользователей из других режимов.
- Возвращение реального футбола поможет нашим планам.
По заявлению инсайдера, он разместил документацию в интернете из-за исследования, доказавшего связь между лутбоксами и азартными играми. Также одной из причин стали судебные разбирательства в нескольких странах, связанные с регулированием доната в играх.
В EA ответили, что документы вырваны из контекста и дезинформируют людей. По словам компании, большинство владельцев FIFA 21 играют без вложения реальных средств.
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