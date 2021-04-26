Как в Counter-Strike. В Apex Legends появится режим с раундами и покупкой оружия

Разработчики Apex Legends опубликовали трейлер нового режима под названием «Арена». Теперь, помимо «королевской битвы», игроки смогут столкнуться друг с другом в формате 3 на 3.

В начале каждого раунда отряды появляются в специальных зонах, где каждый из бойцов имеет доступ к магазину с оружием. Помимо стволов, в лавке продаются различные способности и предметы. На покупку расходуется местная валюта – материалы.

После завершения раунда бойцам начисляется определённая сумма материалов для покупки арсенала. Тратить средства перед каждым сражением совершенно необязательно, валюту можно оставить, чтобы купить для следующей битвы в рамках партии пушку помощнее. То есть система очень похожа на Counter-Strike.

Но в Apex Legends хватает своих особенностей. Для стволов здесь приобретаются различные улучшения, а в середине каждого раунда с неба падает посылка с тремя пушками. Оружие из такого подарка становится лучше после каждого столкновения. Помимо коробки, упавшей с неба, по карте разбросаны ящики с расходниками и капсулы с материалами.

Видео опубликовано на YouTube-канале Apex Legends.

Вдобавок, в отличие от «контры», на «Арене» нет никакой закладки бомбы. Для победы команда просто должна уничтожить оппонентов. Упавших союзников можно поднять, но точек возрождения нет. После того как вы погибните, сможете окончательно вернуться только в следующем раунде.

Выигрывает та сторона, которая смогла взять три победы с отрывом в два раунда. Если оба отряда взяли по 4 раунда, то активируется режим внезапной смерти.

Обновление с «Ареной» будет доступно в новом сезоне, который стартует 4 мая. Помимо режима 3 на 3, в игре появятся персонаж Валькирия и новое оружие – охотничий лук «Боцек».